Abonnés Michael Franken et D. D. M.

Football À cause d’un début de championnat loupé, le technicien portugais est dans le viseur de nombreux détracteurs. Même si lui prétend ne pas se sentir menacé… La victoire face à Charleroi est impérative pour retrouver un climat de travail plus serein.

Les résultats: "Moi, menacé ? Je ne sens rien…"

Le coach ne pense pas que la venue de Charleroi sera décisive pour son avenir.

Le bilan est connu : quatre points sur quinze et trois défaites consécutives. Après un début de campagne prometteur, le Standard a rapidement calé et est même retombé dans ses vieux travers. "Nous avons besoin de quelques résultats positifs, c’est une évidence. Ces derniers jours, le groupe a bien travaillé et a montré beaucoup de motivation. Malheureusement, je n’ai pas pu bosser avec tout le monde car nous étions privés de quelques internationaux. Dommage, car cela aurait été précieux mais nous n’allons pas pleurer pour autant" , dit le coach.

(...)