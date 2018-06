La cérémonie d'ouverture de la 21e Coupe du mode football, jeudi après-midi au stade Loujniki de Moscou, a été marquée des tableaux célébrant le ballon rond et les 32 nations participantes réalisés par des danseurs aux couleurs chamarrées.

Elle a été animée musicalement par les airs du compositeur russe Piotr Tchaïkovski et surtout les tubes plus actuels du Britannique Robbie Williams parfois accompagnée par la Russe Aida Gariffulina. Elle a permis de revoir l'ancienne star brésilienne Ronaldo, double champion du monde (1994 et 2002), en costume et cravate et l'ancien gardien de but espagnol Iker Casillas qui a apporté le trophée de la Coupe du monde.

Après dix minutes parfaitement réglées, la cérémonie a cédé la place au premier des 64 matchs du tournoi, Russie-Arabie Saoudite, dont la coup d'envoi devait être donné à 17h00 (belges).