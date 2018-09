L'entraîneur de la Colombie, José Pekerman, a quitté son poste au début du mois de septembre. Depuis ce départ, la fédération colombienne lui recherche un remplaçant et le nom de Roberto Martinez a circulé dans la presse du pays sud-américain.





Présent lundi soir au gala "The Best" à Londres, l'Espagnol a répondu à ces rumeurs au micro de Directv Sports, une chaîne de télévision d'Amérique du Sud. "Je n'ai eu aucun contact avec personne en Colombie" a avancé Roberto Martinez. "Ce n'est pas possible pour le moment car j'ai un contrat avec la Belgique."





Le sélectionneur des Diables Rouges, qui se considère comme un "grand fan du football colombien", n'a donc pas l'intention de quitter les Belges qui joueront prochainement face à la Suisse (12 octobre) et les Pays-Bas (16 octobre).