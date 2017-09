Eliminatoires mondial Casquette des Yankees vissée bien bas sur le front, yeux encore rouges, gestes d’étirement. Romelu Lukaku n’a pas fêté son triplé toute la nuit. Il a juste eu beaucoup de mal à trouver le sommeil. "Trop d’adrénaline, sourit-il. Je n’ai pas su dormir avant 6 heures du matin."

Il a enchaîné les séries sur son ordinateur avant d’aller sur le terrain pour un décrassage aussi nécessaire que la sieste de l’après-midi. Fatigué ou non, Romelu Lukaku garde l’esprit clair. Ses mots sont à l’image de son début de saison : tout en puissance et droit au but.

Romelu, votre statut en équipe nationale a-t-il changé suite à votre transfert à Manchester United ?

Je sais que je suis plus regardé et que la barre a été placée un cran plus haut. Mais je m’y étais préparé. Tant au niveau physique et footballistique que mental. J’ai toujours dit que je me sentais prêt à jouer pour un si grand club. Ma faim est encore plus grande qu’avant. Je veux gagner des prix.

Et vous avez commencé en trombe avec 7 buts toutes compétitions confondues juste sur le mois d’août…

La pré-saison s’est bien déroulée. J’ai eu la chance d’arriver tôt à Manchester. Je connaissais beaucoup d’équipiers avant de signer. J’ai également la chance de pouvoir compter sur un coach qui m’aide beaucoup.

Comment est-il au quotidien ?

Il apprend sans cesse et n’arrête jamais. L’an passé, il a remporté trois trophées. On est bien parti cette année mais il garde les pieds sur terre.