Non, l'attaquant belge ne brille pas qu'en Premier League...

Il était venu à Manchester United pour franchir un cap et surtout, briller en Ligue des Champions, une compétition à laquelle il n'avait encore jamais goûté. Il faut croire que Romelu Lukaku ne se lassera pas de sitôt de l'ivresse que procure la compétition la plus prestigieuse du foot mondial.

Déjà buteur lors du premier match contre le FC Bâle, le Diable rouge a remis ça contre le CSKA Moscou, où ManU se déplaçait se mercredi. Deux fois.

Pour planter son neuvième but en autant de rencontres, l'avant-centre a utilisé ses qualités physiques de mastodonte (notamment son mètre nonante) pour prendre le dessus sur Sergey Ignashevich (1,86 mètre tout de même !) et reprendre de la tête un centre d'Anthony Martial, auteur d'un joli travail sur l'aile gauche.

Un but tout en puissance pour le Red Devil, qui était également à la base de l'action (avec une superbe passe dans la profondeur pour le Bleu, preuve que Big Rom'n'est pas bon qu'à enquiller les pions).

Clap, deuxième vingt-cinq minutes plus tard, avec encore le même duo aux manettes: Martial fait parler sa technique pour éliminer son vis-à-vis et centre pour Lukaku... qui profite alors des errements de la défense moscovite (plus précisément le vétéran Vasili Berezutski) pour crucifier Igor Akinfeev, littéralement abandonné par ses équipiers.

Bref, un but d'une facilité déconcertante pour un Diable en pleine bourre et qui confirme sa bonne entente avec le Français, un joueur avec lequel il n'hésiterait pas à effectuer quelques heures supp' pour l'aider à améliorer sa finition.

Eden Hazard à l'assist pour son retour

Eden Hazard sait se faire aimer. À la fois dans le vestiaire pour son côté grand gamin adorable, mais aussi sur le terrain, grâce à ses qualités balle au pied et son altruisme.

Et pour sa première titularisation après avoir été longtemps relégué sur la touche suite à une blessure à la cheville, le bonhomme s'est montré directement décisif. Alors que Chelsea était mené sur la pelouse de l'Atlético de Madrid (penalty transformé par Antoine Griezmann en première période), le Belge a offert un véritable caviar à Alvaro Morata en se défaisant de Juanfran, excusez du peu.

En pleine confiance depuis le début de la saison, l'avant-centre espagnol ne s'est pas fait prier pour transformer ce centre millimétré du Brainois pour inscrire son septième but de la saison, le premier en Champion's League.

Les bouts de matches par-ci, par-là, cela semble bel et bien terminé pour Eden, prêt à reprendre son dû en attaque.

Michy Batshuayi offre la victoire à Chelsea à l'Atlético de Madrid

C'est ce qu'on appelle un changement gagnant. En faisant entrer Michy Batshuayi a dix minutes de la fin du match entre son club et l'Atlético, Antonio Conte a réalisé un coup de maître. Car c'est bien le Belge qui a permis à Chelsea de revenir de Castille avec trois points précieux dans la besace.

Pour venir à bout d'un Atlético qui continue de prendre ses marques dans son nouveau stade (après une victoire contre le FC Séville en Liga ce week-end), Batshuayi a conclu un superbe mouvement en un temps, ponctué par un centre de Marcos Alonso.

Oublié par Luis Filipe, Michy est au bon endroit pour battre Jan Oblak à bout portant. Comme en fin de saison dernière quand il avait offert le titre aux Blues en marquant contre West Brom, l'international se coiffe de lauriers malgré son statut de remplaçant.