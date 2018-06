En marge de la rencontre entre la Belgique et la Tunisie, remportée 5-2 par les Diables rouges, ce samedi après-midi à Moscou, le Roi Philippe a rendu visites aux joueurs de l'équipe nationale.

Après avoir assisté à la rencontre en tribune d'honneur aux côtés de Gianni Infantino, le président de la FIFA, le Roi est descendu dans les vestiaires pour faire part de ses félicitations aux joueurs et aux membres du staff. Il était accompagné de ses deux fils, les princes Gabriel et Emmanuel.

Sur cette vidéo diffusée par le Palais Royal, à voir ci-dessus, on y voit le souverain s'entretenir avec quelques joueurs, dont Vincent Kompany, Michy Batshuayi, Eden Hazard et Romelu Lukaku.

Ce dernier confiera au Roi que l'équipe a désormais "plus de maturité, et c'est ça qui nous aide", tandis que le capitaine demandera aux deux princes, des "admirateurs" selon leur père, s'ils se sont bien amusés.

"Le Roi nous a félicités un par un un et nous a remerciés car on représente bien la Belgique et il a apprécié le spectacle", a confié Youri Tielemans.

Quant à la Reine Mathilde, elle est restée en Belgique. Elle s'était rendue au Mondial 2014 au Brésil, où le couple royal avait assisté au match Belgique - Russie.