L'image est forte mais aussi inquiétante.

Romelu Lukaku sera absent "au moins deux matches", a annoncé José Mourinho samedi à l'issue du match nul contre Southampton (0-0).

Après huit minutes de jeu, l'attaquant des Diables rouges s'effondre après un duel aérien. Le Belge a été heurté à l'arrière du crâne par le défenseur de Southampton Wesley Hoedt lors d'un duel aérien après seulement neuf minutes de jeu. Il a été évacué sur une civière, avec un masque à oxygène, après plusieurs minutes sans bouger sur la pelouse d'Old Trafford.

Le Diable rouge a été soigné à Old Trafford et n'a pas été emmené à l’hôpital. José Mourinho a déclaré qu'il n'avait pas plus d'informations et qu'il attendait le rapport des médecins. "Quand vous voyez un joueur quitter le terrain de cette façon, c'est généralement au moins deux matches (d'absence)", a déclaré Mourinho au micro de BT Sport à l'issue de la rencontre.

Lukaku pourrait être absent au moins six jours comme le prévoit le règlement de la Fédération anglaise (FA) concernant les commotions cérébrales. Il pourrait donc manquer le déplacement des 'Red Devils' à Everton, son ancien club, le 1er janvier. © AFP © AFP

Au moment de sa sortie, le Diable rouge a été raccompagné par une standing ovation de la part des supporters des Red Devils.

Big Rom, transféré cet été en provenance d'Everton, n'avait pas encore raté une seule minute en championnat avec les 'Red Devils'.