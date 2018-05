La route est ouverte pour l'arrivée de Michel Preud'homme.

La surprise provient tout droit de Charleroi où le Standard affrontait ce dimanche soir le Sporting local. Dès la fin de la rencontre, Sa Pinto s'est exprimé au cours d'une conférence de presse qu'il avait lui-même convoquée. "Aujourd’hui était mon dernier match pour le Standard", a-t-il dit. Auparavant, le coach portugais avait fait ses adieux aux joueurs dans le vestiaire.

On le sait, un contact existe entre Bruno Venanzi et Michel Preud'homme afin de bâtir un projet à long terme. D'ailleurs, le président du Standard devait annoncer prochainement son choix entre MPH et le coach portugais. Il ne devra pas le faire suite au départ de Sa Pinto. De l'autre côté, l'officialisation de l'arrivée de Michel Preud'homme et son staff se précise.

La saison de Sa Pinto a été plutôt compliquée en bord de Meuse. D'abord en manque de résultats sportifs, il a ensuite été au cœur de plusieurs polémiques, notamment concernant son comportement en bord de terrain. Ces derniers mois, malgré les bons résultats qui s’enchaînaient depuis le début d'année civile, le Portugais attendait une confirmation de sa place de T1 pour la saison 2018-2019. Elle ne sera jamais arrivée...