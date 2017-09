A priori, on pourrait se dire que ce genre de revêtement pourrait bien convenir à un joueur technique et agile comme Cristian Benavente. Mais il n’apprécie pas plus que cela cette surface. “ Personne n’aime le synthétique” , explique le Péruvien. “Mais peu importe la pelouse, il faudra tout faire pour gagner ce match qui est, pour moi, le plus important depuis le début de la saison. Saint-Trond est une équipe qui joue bien mais on doit l’emporter pour ne pas se faire dépasser par nos poursuivants au classement. Il est également important de faire une bonne performance avant la trêve internationale.”

Les compositions

Saint-Trond : Pirard, De Norre, Kotysch, Teixeira, Kitsiou, De Petter, Bezus, De Sart, Botaka, Charisis, Vetokele.

Banc : Steppe, Asamoah, Scheveneels, Antunes, Dussaut, Ayala, Legear, Goutas, Bourard.

Charleroi : Penneteau, Nurio, Dessoleil, Martos, Marinos, Hendrickx, Diandy, Benavente, Baby, Fall, Rezaei

Banc : Baume, Mandanda, Zajkov, Saglik, Tainmont, Ilaimaharitra, Lukebakio, Pollet, Bedia.

Suivez le match en live