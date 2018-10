L'ancien dirigeant du Sporting Charleroi, Mogi Bayat, a été interpellé dans le cadre d'une enquête ouverte par le parquet fédéral, en lien avec ses activités footballistiques. Ivan Leko, Herman Van Holsbeeck et deux arbitres, dont Sébastien Delferière, sont également interpellés.

Plusieurs grandes figures du football belge ont été interpellées ces dernières heures, durant lesquelles 44 perquisitions ont été menées dans tout le pays, mais également à l'étranger. Cette enquête vise des transactions financières suspectes, des suspicions de fraude et de matches truqués.

Interpellations

Mogi Bayat, un visage très connu du football belge activement présent dans plusieurs dossiers à chaque mercato a été interpellé. Il en va de même pour l'entraîneur brugeois Ivan Leko, l'ancien dirigeant d'Anderlecht, Herman Van Holsbeeck, et les arbitres Sébastien Delferière et Bart Vertenten, a confirmé le parquet fédéral. Le Nieuwsblad a affirmé de son côté que l'ancien avocat d'Anderlecht, Laurent Denis, aurait été également interpellé et entendu par les enquêteurs.

Selon nos informations, Mogi Bayat a fait appel au ténor Jean-Philippe Mayence pour le défendre. Herman van Holsbeeck est déjà rentré chez lui. Le juge d'instruction de Hasselt n'a pas estimé devoir l'entendre en personne dans son cabinet. L'ancien manager d'Anderlecht a donc été remis en liberté après son audition par le service de police. Il est libre sans inculpation. Van Holsbeeck a été entendu en présence de son avocat néerlandophone Maître De Coster, et a collaboré a l'enquête.

Contacté, Daniel Spreutels précise que cette audition a été "parfaitement courtoise". Selon l'avocat, Herman van Holsbeeck a notamment été interrogé "sur des transferts" et "des transactions". Me Spreutels précise qu'en effet, le juge d'instruction en charge, sur base des réponses apportées, n'a plus estimé devoir priver HVH de liberté plus longtemps: "Mon client est déjà rentré chez lui".

Mogi Bayat lui, sera auditionné par la police judiciaire fédérale tôt jeudi matin avant d'être éventuellement convoqué chez le juge si inculpation il y a.

L'entraîneur du club de Bruges, Ivan Leko, a dû répondre à une liste de 20 questions et s'apprête à passer la nuit en cellule dans le bâtiment de la police judiciaire fédérale à Hasselt, a indiqué mercredi soir son avocat Walter Van Steenbrugge dans une déclaration à la presse. Ivan Leko sera présenté jeudi midi au juge d'instruction à Tongres. Ce dernier n'a pas pu l'entendre mercredi vu le nombre d'interpellations en lien avec l'enquête sur une suspicion de fraude dans le milieu du football. "Ivan Leko a fait une déclaration. Mais je pense qu'il y a un problème de capacité, parce que beaucoup de personnes ont été arrêtées. Aucune décision n'a encore été prise", a précisé Me Van Steenbrugge.

Perquisitions

44 perquisitions ont été effectuées dans tout le pays. Ces perquisitions sont réalisées par la Police Judiciaire Fédérale du Limbourg, avec le soutien des Polices judiciaires fédérales d'Anvers, de Louvain, du Brabant Wallon, Bruxelles, d’ Halle-Vilvorde, de Flandre Orientale, de Flandre Occidentale, de Mons et de Liège.

Des perquisitions ont été effectuées dans dix clubs de football de division 1A. Ce ne sont pas les clubs en tant que tels qui sont visés mais bien les contrats des joueurs qui ont un lien avec les agents Mogi Bayat et Dejan Velkovic. Des perquisitions ont notamment été réalisées au Club Bruges, au Standard, à Anderlecht, à Ostende, à Courtrai, à Lokeren et à Genk. Les enquêteurs sont repartis du Standard vers 10h30 ce matin avec les documents demandés par la justice. La direction annonce qu'elle n'est pas inquiète suite à cette perquisition. Le Sporting d'Anderlecht a assuré "collaborer pleinement à l'enquête". Les clubs de Mouscron, Charleroi et Eupen affirment à l'inverse qu'aucune perquisition n'a été menée en leurs locaux pour l'instant.

Des perquisitions sont également effectuées chez des responsables de clubs de football, chez des agents de joueurs, chez des arbitres, chez un ancien avocat, dans un bureau comptable, chez un entraîneur, chez des journalistes et chez quelques complices éventuels.

Trois haut placés de Malines emmenés pour audition

Trois personnes impliquées dans la direction du FC Malines ont été emmenées pour audition, probablement à Louvain, dans le cadre de l'enquête sur une suspicion de fraude dans le milieu du football, a indiqué mercredi soir Johan Timmermans, le président de ce club. Il s'agit d'Olivier Somers, l'actionnaire principal du FC Malines, de Thierry Steemans, son directeur financier, et Stefaan Vanroy, son directeur sportif.

Le parquet a également saisi plusieurs documents administratifs de (ex-)joueurs liés aux agents suspectés dans ce dossier.

Johan Timmermans n'a reçu aucune information de leur part ni du parquet, confie-t-il encore.

Deux journalistes auditionnés et toujours privés de liberté

Les deux journalistes, du Nieuwsblad et du Laatste Nieuws, qui ont été entendus dans le cadre de l'enquête de fraude à grande échelle dans le milieu du football sont toujours privés de liberté. C'est ce qu'indique mercredi soir Pol Deltour, secrétaire national de l'association flamande des journalistes VVJ. "Je n'en sais pas plus sur ce dossier en termes de contenu. Je sais par contre, grâce à des contacts avec les rédactions du Nieuwsblad et du Laatste Nieuws, que les deux journalistes sont encore privés de liberté", affirme-t-il.

Les deux correspondants sportifs régionaux, qui suivent tous les deux de près le FC Malines, sont vraisemblablement entendus pour leurs contacts avec Dejan Veljkovic, décrit comme "l'agent maison" notamment du club malinois.

"Les rédactions ont le sentiment que, dans leur cas, il s'agit davantage de vexations ou de brimades et ne voient pas ce que leurs journalistes ont pu faire de mal", confie encore Pol Deltour. ""Il est vrai qu'en tant que journalistes sportifs, ils sont proches du FC Malines et que, grâce à ces contacts intensifs, le procureur peut éventuellement obtenir des informations. Mais cela ne signifie pas qu'ils ont mal agi", ajoute le secrétaire national de la VVJ.





Une enquête qui s'étend à l'étranger

Le parquet fédéral a expliqué que 13 perquisitions ont également été effectuées à l'étranger, notamment en France, au Luxembourg, à Chypre, au Monténégro, en Serbie et en Macédoine. Des opérations simultanées à l’étranger coordonnées par Eurojust.

Les perquisitions à l’étranger sont principalement effectuées dans les bureaux et chez les dirigeants des personnes morales étrangères qui auraient servi à mettre en place les opérations financières suspectes. Des documents et des avoirs placés dans des comptes bancaires et des coffres-forts ont été saisis.

Au total, 220 policiers participent à cette action : 184 en Belgique et 36 à l'étranger.

Un "étranger" âgé de 52 ans arrêté à Chypre

Un étranger à l'encontre duquel un mandat d'arrêt européen avait été émis a été arrêté mercredi à Chypre dans le cadre de l'enquête belge sur de la fraude fiscale dans le milieu du football et des possibles matches truqués. C'est le journal chypriote Financial Mirror qui révèle mercredi soir cette information en s'appuyant sur des éléments provenant de la police locale. Cet homme, âgé de 52 ans, était recherché notamment pour évasion fiscale et blanchiment en Belgique mais aussi à Chypre et dans d'autres pays européens, entre 2012 et 2018. Plus de 15 agents chypriotes sont concernés par les perquisitions qui ont eu lieu dans ce pays, où les enquêteurs ont reçu l'aide de deux de leurs collègues belges. Ils sont descendus dans quatre endroits différents de la capitale Nicosie et de la province de Famagouste (est). La maison et le bureau du quinquagénaire ont notamment été visités.

Lors de ces perquisitions, six ordinateurs, deux tablettes et une grande quantité de documents ont été saisis.

Une procédure est en cours pour remettre l'homme aux autorités judiciaires belges.

L'enquête, gérée par le parquet fédéral, concerne principalement la Belgique, où 44 perquisitions ont eu lieu, mais aussi six autres pays européens, où de mêmes actions se sont déroulées. Outre Chypre, il s'agit de la France, du Luxembourg, du Monténégro, de la Serbie et de la Macédoine. Au total, 220 agents de police ont été impliqués dans ces opérations.

La police serbe a, de son côté, saisi 800.000 euros en six lieux différents dans la région de la capitale Belgrade et au sud du pays. Elle a également auditionné plusieurs personnes. L'argent proviendrait de certains transferts douteux en Belgique, à en croire une chaîne de télévision locale.

Au Luxembourg, quelques banques ont été visitées par les enquêteurs, de même qu'une entreprise, indique le parquet luxembourgeois.

L'enquête porte sur des faits de fraude fiscale, de blanchiment et de possibles matches truqués. Des personnalités comme Mogi Bayat, Dejan Veljkovic, Herman Van Holsbeeck, Ivan Leko et deux arbitres ont notamment été interpellées pour être entendues

L'Union belge attend plus d'informations sur les perquisitions

L'Union belge de football (URBSFA) "attend plus d'informations" avant de réagir aux perquisitions et interpellations qui ont secoué le football belge mercredi, a indiqué le porte-parole de l'institution Pierre Cornez. Une instruction judiciaire a été ouverte concernant des activités menées dans le cadre d'une organisation criminelle, de blanchiment d'argent et de corruption privée, a annoncé le parquet fédéral. Quarante-quatre perquisitions ont eu lieu, dont, selon plusieurs médias, dans 10 des 16 clubs de football de division 1A.

Le parquet fédéral a confirmé les interpellations et auditions de l'agent de joueurs Mogi Bayat, de Herman Van Holsbeeck, ancien dirigeant d'Anderlecht, de l'actuel entraîneur de Bruges Ivan Leko, et des arbitres Bart Vertenten et Sébastien Delferière.

"C'est préoccupant pour l'image du football belge", a indiqué de son côté Pierre François, administrateur-délégué de la Pro League. "Personnellement, je ne suis au courant de rien et il ne se passe rien chez nous", a-t-il ajouté. "J'attends des éclaircissements avant de me prononcer davantage."

Pourquoi cette enquête?

L'enquête fédérale a débuté à la fin 2017, à la suite d'un rapport de l'Unité des fraudes sportives de la police fédérale. Elle mettait au jour des indications de transactions financières suspectes dans la division 1A de football, notre Jupiler Pro League.

Certains agents de joueurs, indépendamment les uns des autres, auraient mis en place ces transactions . Elles dissimulaient, aux autorités belges et aux autres parties impliquées, des commissions. Commissions qui portaient sur les transferts de joueurs, sur les salaires de joueurs et d’entraîneurs ainsi que d'autres versements. Au cours de l’enquête, des indications d'influence possible sur les matches de la saison de compétition 2017-2018 sont apparues. Le parquet fédéral a alors demandé au juge d'instruction d'étendre son instruction à ces faits.

L’instruction judiciaire couvre des activités menées dans le cadre d'une organisation criminelle, le blanchiment d'argent et la corruption privée.