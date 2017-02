Sans surprise, l'ailier Brugeois José Izquierdo a remporté la majorité des suffrages pour son premier tour étincelant avec le Club de Bruges. Le Colombien devance son équipier Hans Vanaken et Sofiane Hanni, alors actif à Malines.

1. José Izquierdo (Club Bruges) 201 points

2. Hans Vanaken (Club Bruges) 76

3. Sofiane Hanni (FC Malines) 53

4. Lior Refaelov (Club Bruges) 30

5. Bjorn Engels (Club Bruges) 22

6. Mathieu Dossevi (Standard) 21

. Sven Kums (La Gantoise) 21

8. Jérémy Perbet (Charleroi) 15

9. Mbaye Leye (Zulte Waregem) 12

10. Thomas Meunier (Club Bruges) 10

11. Timmy Simons (Club Bruges) 9

12. Ruud Vormer (Club Bruges) 8

Ludovic Butelle est le gardien de l'année

Le Français Ludovic Butelle, champion de Belgique en titre est sacré chez les gardiens. Le Brugeois reçoit le trophée de la part de son coach Michel Preud'homme, une référence en la matière. Après un début de saison difficile, l'ancien portier d'Angers a su rehausser son niveau de jeu, à l'image de son club.

Leon Bailey sacré chez les Espoirs

C'est le Jamaïcain Leon Bailey, tout juste transféré au Bayer Leverkusen en provenance du Racing Genk qui glane le prix chez les Espoirs. Un choix logique, tant le Limbourgeois a impressionné à 19 ans seulement.

De Bruyne meilleur joueur belge à l'étranger

Kevin De Bruyne a reçu le prix de 'meilleur joueur belge à l'étranger' lors de la 63e cérémonie du Soulier d'Or mercredi soir à Lint. L'international belge a reçu son trophée des mains du T3 des Diables Rouges, Thierry Henry.

"J'essaie simplement de faire de mon mieux. Grâce à la concurrence chez les Diables Rouges et à Manchester City, j'ai pu devenir un meilleur joueur", a déclaré Kevin De Bruyne après avoir reçu son trophée.

Durant l'année 2016, l'ancien joueur du Racing Genk a inscrit 11 buts pour le compte de Manchester City.

Les meilleurs supporters du Royaume sont à Bruges

Les fans du Club Bruges, champion de Belgique et actuel leader de la Jupiler Pro League, ont été désignés 'Supporters de l'année', le prix récompensant les supporters les plus enthousiastes et fidèles, mercredi, avant le 63e gala du Soulier d'Or.

Les supporters du FC Malines, du Standard, du Club, de l'Antwerp et de Charleroi étaient nominés pour cette distinction pour laquelle 55.000 fans ont voté jusqu'au lundi 6 février sur le site de 'Stadion'. Les capitaines des 24 clubs de première et deuxième divisions ont également voté.

Les supporters du Club ont obtenu 34 pour-cents des voix et devancent ceux de l'Antwerp (27%) et du FC Malines (19%).