Michel Preud'homme n'a effectué qu'une seul changement dans le onze de départ du Standard qui accueille le club turc d'Akhisarspor, jeudi à l'occasion de la 2e journée de l'Europa League de football par rapport à celui qui était allé s'imposer dimanche à Ostende. Sébastien Pocognoli, qui hérite du brassard de capitaine, remplace à l'arrière gauche Collins Fai. Le coach liégeois associe de nouveau en milieu de terrain le trio Cimirot, Marin et Agbo. En attaque Renaud Emond conserve sa place aux dépens d'Orlando Sa. Djenepo et Carcela, placés en soutien, devraient l'alimenter. A l'arrière, Cavanda, Luyindama et Leifis, plus Pocognoli, assurent la garde devant le gardien Ochoa.

Mpoku, Sa, Fai, Kosanovic, Balikwisha, Vanheusden et Gillet débuteront sur la banc du Standard.

Standard : Ochoa, Cavanda, Luyindama, Laifis, Pocognoli, Marin, Cimirot, Agbo, Carcela, Djenepo, Emond.



Akishar : Oztürk, Lopes, Yumlu, Osmanpasa, Vural, Kisa, Ceviker, Barbosa, Josué, Ayik, Seleznyov.





Suivez Standard - Akhisarspor en direct commenté