Ce match sera très particulier pour de nombreux joueurs du matricule 1. Comme nous vous le disions plus tôt, huit joueurs de l’Antwerp ont porté le maillot du Standard. Bolat, Opare, Arslanagic, Van Damme, Yatabaré, Jaadi, Bolingi et Mbokani, tous sont passés par Sclessin. On peut y ajouter l'entraîneur László Bölöni et Lucien D'Onofrio, ancien membre de la direction rouche qui fait aujourd'hui les beaux jours du club d'Anvers.Un beau match entre amis se profile.

Pour la réception du 3e, Michel Preud'homme ne peut pas compter sur Polo M'Poku, toujours blessé au mollet. Un duel physique s'annonce entre les deux équipes. Voilà pourquoi Uche Agbo va débuter le match, afin de muscler le milieu de terrain.

Pour rappel, le Standard a battu Bruges à domicile, avant de partager contre Genk. Va-t-il réussir à rester invaincu contre le top 3?

Les compos:

Standard: Ochoa, Cavanda, Luyindama, Laifis, Fai, Agbo, Marin, Comirot, Carcela, Lestienne, Emond.

Antwerp: Bolat, Nazarina, Arslanagic, Van Damme, Jukleröd, Opare, Refaelov, Haroun, Baby, Mbokani, Bolingi.

SUIVEZ NOTRE DIRECT COMMENTE