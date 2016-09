Standard - Celta Vigo: Raman et Belfodil en attaque (DIRECT À 21H05)

Football

Les saisons passent, mais l’engouement reste toujours au point mort. Ce jeudi soir, les Liégeois devront évoluer devant, tout au plus, 12.000 supporters (le club a écoulé 8.000 abonnements et vendu, mercredi, 2.000 tickets et espère en vendre autant ce jeudi).

Pour Aleksandar Jankovic, ce désamour ne doit pas entraver la volonté des siens de faire la différence. "Produire du beau jeu et prendre les trois points, c’est la meilleure invitation possible pour les fans. On sait l’apport de notre public lorsqu’il est en nombre. Mais en donnant tout, on attirera peut-être les fans au stade."

De son côté, Adrien Trebel a également envie de ramener le public à Sclessin. "On sait que c’est difficile pour certains de se libérer à cette heure-là d’autant qu’on est en pleine semaine. Mais comme le coach l’a dit, on va essayer de leur donner envie de revenir au stade. Si on est performant, ils reviendront."

Performant, il faudra l’être pour venir à bout d’une bonne équipe de Liga même si cette dernière n’a pas encore pris un seul point. "Ils ont beaucoup de joueurs techniques et un attaquant, Aspas, très mobile qui crée des espaces", lance Jankovic qui ne se fie pas aux défaites du Celta au Real (2-1) et contre l’Atlético Madrid (0-4). "Il ne faut pas oublier que le Real a planté son deuxième but en toute fin de match. C’est une équipe dont le moral et l’orgueil ont été touchés. Ils voudront réagir et nous, on a fait le plein de confiance après Genk tout en analysant nos points faibles pour les corriger afin d’être plus performant."

De son côté, Adrien Trebel refuse de se focaliser sur l’adversaire. "Mon ami Claudio Beauvue qui vient d’y signer ne m’en a dit que du bien. Mais on doit penser à notre jeu avant tout." Désormais, le capitaine liégeois semble libéré. La fin du mercato y est-elle pour quelque chose ? "Le mercato ne m’a pas perturbé. Je manquais juste de rythme suite à ma blessure en fin de saison." Cet été, le Celta s’est intéressé au Français qui aurait pu être de l’autre côté. "Je n’en sais rien car je ne me suis pas occupé de ça. Le mercato est derrière moi et je veux réaliser de grands résultats avec ce groupe."

Le 11 du Standard: Gillet, Fai, Scholz, Laifis, Echiejile, Dossevi, Enoh, Trebel, Edmilson, Raman, Belfodil #stacel pic.twitter.com/y0eq7bkDD9 — Standard de Liège (@Standard_RSCL) 15 septembre 2016