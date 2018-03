Le FC Bruges, Anderlecht, Charleroi, Gand, Genk et le Standard savent depuis ce lundi 15h30 quand ils croiseront le fer dans ces Playoffs 1, avec un titre de champion et des places européennes à la clé. Dès la première journée de la compétition, le choc wallon se disputera à Sclessin.

Voici les principales affiches des playoffs 1 :

Standard - Charleroi le 30 mars à 20h30

Anderlecht - Bruges le 15 avril à 18h00

Standard - Anderlecht le 18 avril à 20h30

Anderlecht - Standard le 10 mai (jeudi de l'ascension) à 14h30

Bruges - Standard le 22 avril à 18h00

Bruges - Anderlecht le 6 mai à 14h30

Standard - Bruges le 13 mai à 20h30

Charleroi - Standard le 20 mai à 18h00





Le calendrier et le classement

Le calendrier

Découvrez le calendrier club par club.

La Pro League reprendra ses droits dans moins de trois semaines, après les week-ends consacrés respectivement à la finale de la Coupe de Belgique et la trêve internationale.

Journée 1: 30/03/2018 - 31/03/2018

30/03 à 20h30 : Standard - Charleroi

01/04 à 18h00 : Anderlecht - Gent

02/04 à 18h00 : Club Bruges - Genk

Journée 2: 06/04/2018 - 08/04/2018

06/04 à 20h30 : Charleroi - Anderlecht

07/04 à 20h30 : Genk - Standard

08/04 à 18h00 : Gand - Bruges

Journée 3: 13/04/2018 - 15/04/2018

13/04 à 20h30 : Charleroi - Genk

14/04 à 20h30 : Standard - Gand

15/04 à 18h00 : Anderlecht - Bruges

Journée 4: 17/04/2018 - 19/04/2018

17/04 à 20h30 : Gand - Genk

18/04 à 20h30 : Standard - Anderlecht

19/04 à 20h30 : Bruges - Charleroi

Journée 5: 20/04/2018 - 22/04/2018

21/04 à 20h30 : Genk - Anderlecht

22/04 à 18h00 : Bruges - Standard

22/04 à 20h30 : Charleroi - Gand

Journée 6: 27/04/2018 - 29/04/2018

27/04 à 20h30 : Genk - Bruges

29/04 à 18h00 : Anderlecht - Charleroi

29/04 à 20h30 : Gand - Standard

Journée 7: 04/05/2018 - 06/05/2018

04/05 à 20h30 : Gand - Charleroi

06/05 à 14h30 : Bruges - Anderlecht

06/05 à 18h00 : Standard - Genk

Journée 8: 10/05/2018

A 14h30 : Anderlecht - Standard

A 18h00 : Charleroi - Bruges

A 20h30 : Genk - Gand

Journée 9: 13/05/2018

A 14h30 : Gand - Anderlecht

A 18h00 : Genk - Charleroi

A 20h30 : Standard - Bruges

Journée 10: 20/05/2018 à 18h00

Bruges - Gand

Anderlecht - Genk

Charleroi - Standard





Pour rappel, voici le classement des playoffs 1 avant l'entame de la compétition. Les trois premiers bénéficient d'un demi-point supplémentaire, en raison de leur total impair au terme de la phase classique. En cas d'égalité à la fin des playoffs, c'est un avantage qu'ils perdront.

Le classement de playoffs 1 :

1. FC Bruges 34 points*

2. Anderlecht 28 points*

3. Charleroi 26 points*

4. La Gantoise 25 points

5. Genk 22 points

6. Standard 22 points



*Total arrondi à l'unité supérieure





Des playoffs 2 marqués par le derby anversois

Regroupant les équipes classées de la septième à la quinzième, avec en plus les deuxième, troisième et quatrième de division 1B, les playoffs 2 ne susciteront pas énormément d'intérêt. Mais on retiendra ce double affrontement, qui promet des étincelles, entre l'Antwerp et le Beerschot-Wilrijk.

Groupe A: Courtrai, Zulte, Waasland-Beveren, Mouscron, OHL et Lierse

Groupe B: Antwerp, Saint-Trond, Ostende, Lokeren, Eupen et Beerschot

La finale des playoffs 2 se déroulera en aller simple le 23 mai, tandis que la rencontre pour l'obtention du dernier ticket pour l'Europa League, entre le 4e des playoffs 1 et le vainqueur des playoffs 2, se tiendra le 27 mai 2018, sur la pelouse de l'équipe des playoffs .