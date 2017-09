Le Standard et Charleroi se neutralisent (0-0) dans le derby wallon. Charleroi (16 pts) seul en tête après 6 journées, le Standard (5 pts) est 12e.

Le choc entre le Standard et Charleroi s'est terminé sans vainqueur (0-0) dimanche dans le cadre de la 6e journée du championnat de Belgique. Les 24.322 spectateurs ont toutefois assisté à un match engagé au terme duquel les Zèbres (16 points) conservent la première place du classement, qu'ils occupent désormais en solitaire après la défaite de Bruges à Mouscron samedi (2-1). Le Standard (5 points) est 12e. Plus tôt dans la journée, La Gantoise et Genk ont partagé l'enjeu (1-1). A 20 heures, Malines-Ostende clôturera la 6e journée.

Pour faire tomber le leader, Ricardo Sa Pinto a titularisé pour la première fois Christian Luyindama en défense à la place d'Alexander Scholz, Carlinhos au milieu et le nouveau venu Duje Cop en pointe. Les supporters rouches ont tenu leur promesse de rester aimables mais leur banderole était claire: "Sclessin notre paradis, votre enfer".

Ils ont été contents de voir que leurs favoris ont pris un départ enthousiaste. Sur un service de Paul-José Mpoku, Carlinhos a expédié une frappe déviée en corner via le poteau (3e). Le milieu brésilien s'est retrouvé à plusieurs reprises en position dangereuse mais sa déviation sur un centre de Sébastien Pocognoli a atterri dans les bras de Nicolas Penneteau (15e). Le gardien carolo s'était déjà montré attentif sur une frappe enroulée de Mpoku (11e).

La défense du Standard a également eu des frissons. Kostas Laifis a joué le sauveur en bloquant Kaveh Rezaei, qui avait évité deux arrières (18e), et en anticipant devant David Pollet (20e). Quant à Guillermo Ochoa, il a gardé son équipe dans le match sur une tentative de Rezaei (45e+1).

Felice Mazzù, qui a aligné le même onze de départ depuis la 3e journée, a effectué un premier changement: Cristian Benavente à la place de Rezaei (61e). Cela n'a pas permis à Charleroi de freiner le Standard et Mpoku en particulier. Sur un de ses tirs, Pollet a failli battre son gardien (64e). Ensuite, il a donné un bon ballon à Dieumerci Ndongala, qui l'a pratiquement expédié dans la Meuse (69e).

Charleroi a aussi frôlé le but sur une remise trop courte de Luyindama à son gardien mais Ochoa a effectué le geste qui sauve (72e). Il était écrit que le match se terminerait sans but: Carlinhos a encore gaspillé une énorme chance (89e).





LES COMPOS

Standard : Ochoa, Fai, Laifis, Luyindama, Pocognoli, Bokadi, Agbo, Ndongala, Carlinhos, Mpoku, Cop

(Banc : Gillet, Scholz, Luchkevych, Cavanda, Marin, Djenepo, Emond)

Charleroi : Penneteau, Marinos, Martos, Dessoleil, Nurio, Ilaimaharitra, Diandy, Baby, Lukebakio, Pollet, Rezaei

(Banc : Mandanda, Zajkov, Benavente, Hendrickx, Saglik, Fall, Bedia)

