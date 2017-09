Cela fait neuf ans que le Sporting de Charleroi ne s'est plus imposé à Sclessin. Le 31 octobre 2008, les Carolos l'avaient emporté un but à deux grâce à des buts de Lajour et Habibou.

Pour mettre fin à ces neuf années de disette, Felice Mazzu fait confiance à l'équipe attendue et aucune surprise n'est à constater dans l'effectif carolo.

Côté liégeois, la dernière recrue Duje Cop est aligné d'entrée en lieu et place d'Orlando Sa. Tandis qu'Alexander Scholz laisse sa place à Luyindama en défense centrale, et que Luis Pedro Cavanda prend place sur le banc pour ses débuts avec les Liégeois.

Sclessin ne sera pas comble

Si vous n’avez pas acheté vos tickets pour assister à Standard - Charleroi, rien ne sert de faire le déplacement vers Sclessin ce dimanche : les guichets seront fermés par mesure de sécurité.

Sclessin ne sera pas sold out pour le choc wallon. Mais on se dirige tout de même vers le record d’affluence de la saison : on devrait dépasser le nombre de 24.211 supporters présents pour le premier match à domicile contre Genk.

Pour rappel, la FDR, les Ultras et le PHK ont tous lancé un appel à un soutien positif durant 90 minutes.

Ecran géant à Charleroi

Les supporters carolos qui n’ont pas la chance de se rendre à Sclessin pour assister au choc wallon pourront suivre la rencontre sur un écran géant au centre de formation hennuyer à Marcinelle. La buvette sera ouverte dès 16h30.





LES COMPOS

Standard : Ochoa, Fai, Laifis, Luyindama, Pocognoli, Bokadi, Agbo, Ndongala, Carlinhos, Mpoku, Cop

(Banc : Gillet, Scholz, Luchkevych, Cavanda, Marin, Djenepo, Emond)

Charleroi : Penneteau, Marinos, Martos, Dessoleil, Nurio, Ilaimaharitra, Diandy, Baby, Lukebakio, Pollet, Rezaei

(Banc : Mandanda, Zajkov, Benavente, Hendrickx, Saglik, Fall, Bedia)

LE DIRECT COMMENTE