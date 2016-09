Standard-Genk 1-0 (DIRECT)

Les Jeux Paralympiques attirent plus de monde que les JO à Rio

"Les Cariocas sont venus en masse supporter les athlètes hier (samedi). Nous avons eu 170.000 personnes dans le village, c'est plus que n'importe quelle journée précédente et également plus que pendant les jeux Olympiques" (du 5 au 21 août), a déclaré Craig Spence, porte-parole du comité organisateur de ces Jeux.