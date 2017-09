Suivez les 16es de finale de la Coupe de Belgique en direct commenté ce mercredi soir dès 20h.

Outre Anderlecht, plusieurs clubs wallons sont en lice ce soir. Il s'agit du Standard, de Mouscron, d'Eupen, de Tubize et de l'Union Saint-Gilloise.

On sera évidemment très attentif à la première de Frutos sur le banc d'Anderlecht. Comment les Mauves vont-ils réagir après le départ de René Weiler. Quant au Standard, une défaite ferait tache à domicile face à Heist. Les Rouches ont là une bonne occasion de retrouver (un peu) des couleurs.

Les compos probables du Standard (face à Heist) et d'Anderlecht (à Westerlo)

Standard: Gillet, Fai, Luyindama, Laifis, Cavanda, Agbo, Marin, Ndongala, Carlinhos, Mpoku et Orlando Sa.

Anderlecht: Sels, Appiah, Spajic, Deschacht, Obradovic, Trebel, Dendoncker, Kums, Stanciu, Teodorczyk et Onyekuru.





LE LIVE:





Mouscron - Tubize : Rednic va faire tourner

Mircea Rednic devrait faire tourner son noyau ce mercredi. "J’ai constaté un manque de fraîcheur dans le chef de quelques joueurs. Mais je garderai toutefois un squelette de l’équipe qui tourne pour le moment." Devraient être conservés dans le onze de base : Bailly, Mézague, Awoniyi et Olinga. À noter que Nikola Gulan pourrait finalement signer un contrat Mouscron dans les prochains jours.

Le noyau : Bailly, Butez, de Medina, Mézague, Govea, Olinga, Mbombo, Bolingi, Mohamed, Lomalisa, Boya, Libertiaux, Awoniyi, Palic, Amallah, Locigno, Nkaka, Vojvoda, Godeau et Rotariu.

Du côté de Tubize, pas de grands changements dans l’effectif de Sadio Demba. Dudouit, Pires, Schuster, Garlito et Alfaiate sont toujours à l’infirmerie. Mais la victoire face au Lierse a motivé les Tubiziens. "Si je vais faire tourner l’effectif ? On se prépare pour le championnat", rétorque le coach de l’AFC. "Nous n’aurons rien à perdre et nous espérons revenir avec la qualification."

Le noyau : Defourny, Rausin, Laurent, Stevance, Ba, Nirisarike, Hwang, Ben Yaghlane, Traore, Babic, Lee, Sakai, Weymans, Armenakas, Ryckaert, Carlier, Zenke, Videmont.





Ostende - Union : Martens ménagé ?

El Banouhi et Massengo ont repris les entraînements collectifs en ce début de semaine. Houdret a repris les entraînements individuels avec le ballon, mais le staff médical reste prudent avec lui, comme avec Diallo. Martens traîne toujours une petite douleur à la cuisse et pourrait être ménagé.

Le noyau : Kudimbana; Peyre, Martens (?), Perdichizzi, Kis; Morren, Fixelles, Tabekou, Da Silva, Luvumbu; Ferber. (Saussez, Mboko, Neels, Vercauteren, Bertjens, Lambrecth, Hamzaoui).





Eupen - Rupel Boom : Niasse dans les buts

Ocansey (entorse) a repris ce mardi mais n’est pas apte; Ibrahim Diallo poursuit sa revalidation après son opération tandis que Fadlalla soigne toujours sa cheville (entorse et soucis ligamentaires). Quant à Madibo, Diagne, Tirpan et Lotiès, ils sont ménagés en vue de futures échéances. Martinez n’est pas repris.





Le noyau : Niasse, Van Crombrugge; Wague, Valiente, Blondelle, Gnaka, George, Amani, Aw, Castro Montes, Garcia, Schouterden, Afif, Verdier, Sanhaji, Leye, Mouchamps, M. Diallo. Fin des inversions pour les clubs amateurs





Le programme complet:

20H

Cercle Bruge - Genk

FC Liege - Zulte-Waregem

Malines - Bocholt

Lommel - Waasland-Beveren

Ostende - Union St.-Gilloise

Royal Excel Mouscron - Tubize

20H30

Eupen - Rupel Boom

Geel - La Gantoise

Lokeren - Beerschot-Wilrijk

Roulers - Club Bruge

20H45

Standard Liege - KSK Heist

Westerlo - Anderlecht