Sans surprise, l'Uruguay a assuré sa qualification pour les huitièmes de finale du Mondial 2018 de football en Russie grâce à sa 2e victoire dans le groupe A, 1-0 sur l'Arabie Saoudite, mercredi à Rostov.

Luis Suarez a été le buteur du match à la 23e minute. L'attaquant a inscrit son 52e but à l'occasion de sa 100e sélection.

Autre conséquence de cette victoire, la Russie, qui a aussi gagné ses deux premiers matchs dans le groupe A, est aussi assurée de rejoindre le Top-16. L'Arabie Saoudite et l'Egypte, qui ont perdu leurs deux premiers matchs, portent à trois le nombre des nations éliminées. Le Maroc, battu 1-0 par la Portugal dans le groupe B plus tôt dans la journée à Moscou, avait été la première nation à devoir quitter la Coupe du monde 2018. Uruguay et Russie se disputeront la première place finale du groupe lors de leur duel de la 3e journée le lundi 25 juin à Samara (16h00). Ils seront opposés en 1/8es de finale aux deux premiers du groupe B (Espagne, Portugal, Iran, Maroc).

Fidèle à son plan de jeu habituel, l'Uruguay a laissé son adversaire se casser les dents sur son réseau défensif. Les Saoudiens, qui avaient remplacé quatre joueurs après la déroute du match d'ouverture (défaite 5-0 contre la Russie), ont bien essayé d'animer le jeu sans jamais parvenir à menacer le domaine du gardien Muslera.

Il a suffi d'une erreur du nouveau gardien des Faucons verts Al-Owais, sur un corner, au renard des surfaces du FC Barcelone pour donner l'avance et la victoire à la Celeste. Celle-ci s'est ensuite contentée de gérer son avantage, ce qui arrangeait aussi les Saoudiens qui ont fait oublier leur catastrophique entrée le 14 juin.

La chaleur humide (33 degrés) ne favorisait certes pas les efforts et ceux-ci n'ont que très rarement abouti en zone de conclusion.

