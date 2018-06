L'équipe nationale belge de football va s'envoler mercredi aux alentours de 12h pour regagner la Russie, où elle disputera la Coupe du monde de football. L'événement est à suivre en direct vidéo ci-dessus.

Elle regagnera son camp de base dans l'après-midi, le Moscow Country Club, dans la banlieue de Moscou, à Nakhabino. Les Diables rouges s'entraîneront pour la première fois sur le sol russe jeudi après-midi au centre sportif de Guchkovo à Dedovsk. Cette séance sera ouverte au public.

Les Diables Rouges s'envolent mercredi à bord du "Trident", l'avion Brussels Airlines de l'équipe nationale de football. Ils resteront dans les airs pendant trois heures avant d'atterrir à l'aéroport international de Sheremetyevo à Moscou, indique la compagnie aérienne.

Les 24 joueurs sélectionnés, l'entraîneur Roberto Martinez, une trentaine de membres du staff et 55 journalistes embarqueront dans cet Airbus A320 mais aussi 90 ballons de foot, 1.300 maillots et 150 paires de chaussures. Chaque joueur jouira de son propre siège personnalisé, avec son nom inscrit sur l'appuie-tête, précise Brussels Airlines.

Pour les sustenter, un menu spécial a été concocté avec le nutritionniste des Diables Rouges. Eden Hazard, Dries Mertens, Thibaut Courtois ou encore Romelu Lukaku dégusteront ainsi un cocktail de crevettes, suivi d'un plat principal comprenant du poulet à la noix de coco avec du riz et des légumes ou un saumon avec des pâtes aux épinards. Une petite douceur (une tarte au riz) terminera ce bon repas. Ils bénéficieront également de trois types de produits laitiers, de pommes et de bananes.

Le 16 juin, Brussels Airlines commencera à opérer ses fan flights, pour amener les supporters à Sotchi, Moscou et Kaliningrad. Plus de 4.500 fans seront ainsi transportés pour les trois matchs de la phase de groupe. Au total, 23 vols sont prévus et d'autres seront programmés si l'équipe se qualifie en huitième de finale.

Les supporters peuvent opter pour des forfaits aller-retour sur la journée, un forfait pour rester quelques jours sur place ou des billets aller-retour ouverts.

A bord des fans flights, l'équipage préparera les supporters au match et leur enseignera le vocabulaire russe de base, souligne Brussels Airlines.





"Nous sommes prêts pour notre premier match"

Lundi soir, l'équipe de Roberto Martinez a battu, avec la manière, le Costa Rica sur le score de 4 buts à 1. C'était la troisième rencontre de préparation des Diables rouges, qui avaient auparavant partagé l'enjeu 0-0 contre le Portugal et battu l'Égypte 3-0. "Nous sommes prêts pour notre premier match", a assuré le Catalan lundi soir au stade Roi Baudouin.

Le seul point d'ombre sur le tableau belge est l'état physique de deux défenseurs centraux Vincent Kompany et Thomas Vermaelen. Le premier, sorti contre le Portugal après avoir senti une douleur à l'aine, n'a pas encore fait son retour à l'entraînement et pourrait être remplacé par Laurent Ciman jusqu'à 24 heures avant le premier match des Belges en Russie. Quant à Vermaelen, blessé à la cuisse avec le FC Barcelone à la mi-mai, il a repris l'entraînement le 10 juin et pourrait être épargné en début de tournoi au profit de Dedryck Boyata.

Les Diables Rouges joueront leur premier match de Coupe du monde le 18 juin face au Panama à Sotchi. Ils affronteront ensuite la Tunisie (23 juin au Spartak de Moscou) et l'Angleterre (28 juin à Kaliningrad).

Le Mondial en Russie pourrait être l'apothéose de la génération dorée du football belge après deux quarts de finale lors des derniers tournois. Les joueurs, au sommet du football européen et arrivés à maturité, ont désormais l'expérience requise avant d'entamer la grand-messe du football mondial.