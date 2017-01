Il avait connu une alerte cardiaque à la mi-décembre mais semblait avoir récupéré. Le jour de l’an, hélas, il était hospitalisé d’urgence et placé en coma artificiel. François Van Der Elst, dit "Swat", est mort, dans la nuit de mardi à mercredi, à l’âge de 62 ans, à l’hôpital d’Alost.

Cette ancienne gloire du football belge, frère aîné de Leo Van Der Elst, a surtout fait les beaux jours du Sporting d’Anderlecht, club avec lequel il a remporté de nombreux trophées dans les années 70.

Il fut aussi de l’épopée des Diables Rouges lors du championnat d’Europe en 1980. Les Belges atteignirent la finale de la compétition (perdue 2-1 contre l’Allemagne de l’Ouest). Et il faisait partie du noyau de Guy Thijs lors du Mondial 1982, en Espagne. Il a inscrit 14 buts pour le compte de l’équipe nationale belge dont il endossa le maillot à 44 reprises.

Avant de raccrocher les crampons, il séjourna au Cosmos de New York, où il côtoya le Kaizer allemand Franz Beckenbauer, passa par West Ham et finit sa carrière, en 1986, à Lokeren. Ses grandes heures, il les a toutefois vécues à l’ombre de Saint-Guidon.

Mister Europe

Il rejoignit le RSCA à 14 ans et fut aligné pour la première fois en équipe première à 17 ans. Nous étions en 1971 et le club comptait en ses rangs de toutes grosses pointures, à commencer par le Néerlandais Robbie Rensenbrink, le compère d’attaque de "Swat". Lequel s’intégra sans problème dans le collectif. François Van der Elst possède même l’un des plus beaux palmarès des joueurs du club avec deux titres de champion (72, 74), quatre coupes de Belgique (72,73, 75 et 76) et surtout deux Coupes des vainqueurs de coupe, contre West Ham en 1976 (voir ci-contre) et contre l’Austria de Vienne en 1978.