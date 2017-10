Anderlecht reçoit Genk, ce dimanche au Stade Constant Vanden Stock. Après leur sévère défaite mercredi face au PSG, les Mauves doivent rassurer et confirmer le nouvel état d'esprit insufflé par la venue de Hein Vanhaezebrouck à Saint-Guidon.

Mais l'enjeu n'est pas simplement celui de confirmer des bonnes intentions affichés à Malines et face au Paris-Saint-Germain, Anderlecht doit aussi rester à distance des Brugeois qui comptent 12 points d'avance sur les Mauves avant cette rencontre. Au niveau de la composition, si Kums est bel et bien rétabli, l’équipe ne devrait pas changer par rapport à mercredi. Le banc non plus, si ce n’est pour le poste de doublure de Teodorczyk où Harbaoui (à Malines) et Beric (contre le PSG) ont alterné jusqu’à présent, renvoyant l’autre en tribune.

Du côté de Genk, l'équipe est en plein doute, scotchée à une onzième place qui ne correspond ni au talent du groupe, ni aux attentes des dirigeants. En cas de défaite, les joueurs d'Albert Stuyvenberg à la tête du Racing seraient comptés. Au niveau de sa composition, Genk devrait aligner un onze habituel malgré le maigre nul face à Mouscron le week-end passé.

Peu avant la mi-temps, Teodorczyk est l'auteur d'un coup volontaire envers un défenseur limbourgeois. L'arbitre, Bart Vertenten, lui brandit le carton jaune mais le Polonais aurait clairement dû être exclu !

Les compositions

Anderlecht : Sels, Deschacht, Kara, Dendoncker, Trebel, Kums, Onyekuru, Appiah, Hanni, Gerkens, Teodorczyk.

Banc: Boeckx, Sa, Obradovic, Stanciu, Chipciu, Bruno, Harbaoui

Genk : Vukovic, Uronen, Aidoo, Colley, Mata, Berge, Malinovskyi, Pozuelo, Samatta, Schrijvers, Ingvartsen.

Banc: Jackers, Nastic, Wouters, Khammas, Zhegrova, Buffel, Heynen, Benson

