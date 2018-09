Thibaut Courtois a été désigné "Gardien de l'année" par la FIFA, lundi, à l'occasion de la cérémonie des The Best FIFA Football Awards, à Londres. Le gardien des Diables Rouges a été préféré à Hugo Lloris (Tottenham), capitaine de la France championne du monde, et au Danois Kasper Schmeichel (Leicester).

Courtois, 26 ans, avait été désigné "Meilleur gardien" du dernier Mondial en Russie, où il avait décroché une historique troisième place avec la Belgique. Le dernier rempart s'était distingué par de nombreux arrêts décisifs, notamment dans le quart de finale remporté contre le Brésil (2-1). Sa relance rapide en toute fin de rencontre a lancé la contre-attaque décisive en 8e de finale contre le Japon (3-2).

Transféré de Chelsea au Real Madrid cet été, Courtois possède déjà l'un des plus beaux palmarès du football belge. Il a ainsi été champion dans trois pays: en Belgique, avec Genk en 2011, en Espagne, avec l'Atlético Madrid en 2014, et en Angleterre, avec Chelsea, en 2015 et 2017. Courtois a également remporté la Coupe de l'UEFA et la Supercoupe d'Europe en 2012 avec l'Atlético Madrid. Au niveau individuel aussi, Courtois a collectionné les récompenses. Il est devenu en 2014 le premier footballeur désigné "Sportif belge de l'année". En 2013 et 2014, le gardien a été élu "Meilleur joueur belge à l'étranger", lors du Soulier d'Or. A cela s'ajoutent les trophées de "Gardien de l'année" remportés en Belgique (2011), en Espagne (2013) et en Angleterre (2017).

Courtois compte aujourd'hui 67 sélections en équipe nationale.

Il succède au palmarès du trophée à l'Italien Gianluigi Buffon.

Le lauréat a été désigné par un panel d'experts du football choisis par la FIFA. Ce panel est composé de l'Italien Alessandro Altobelli, du Portugais Vitor Baia, de l'Anglais Gordon Banks, du Mexicain Jorge Campos, du Russe Rinat Dasaev, de l'Uruguayen Diego Forlan, du Colombien René Higuita, du Danois Peter Schmeichel et de l'Australien Mark Schwarzer.

Eden Hazard repris dans le onze idéal de la FIFA

Eden Hazard figure dans le FIFA FIFPro World 11, le onze idéal de la saison, a annoncé la Fédération internationale de football durant la cérémonie des The Best FIFA Football Awards, lundi, à Londres.

Thibaut Courtois, qui a reçu quelques minutes plus tôt le titre de "Gardien de l'année", Kevin De Bruyne et Romelu Lukaku figuraient parmi les 55 joueurs présélectionnés.

Le FIFA Fifpro World 11: David De Gea (Esp/Manchester United) - Dani Alves (Bré/PSG), Raphaël Varane (Fra/Real Madrid), Sergio Ramos (Esp/Ream Madrid), Marcelo (Bré/Real Madrid) - Luka Modric (Cro/Real Madrid), N'Golo Kanté (Fra/Chelsea) - Eden Hazard (Bel/Chelsea), Lionel Messi (Arg/FC Barcelone), Kylian Mbappé (Fra/PSG) - Cristiano Roanldo (Por/Real Madrid puis Juventus).

Les lauréats ont été désignés par des joueurs professionnels du monde entier.