Après s'être excusé pour des propos à chaud tenus à l'issue du match face aux Bleus (le portier belge avait notamment déclaré: "C'est dommage pour le foot que la Belgique n'ait pas gagné. On perd contre une équipe qui n'est pas meilleure que nous. On a perdu contre une équipe qui joue à rien, qui défend"), Thibaut Courtois a remis le couvert dimanche. En effet, il a reconnu à nos confrères de la RTBF ne pas avoir su regarder la fin de la finale France - Croatie: "J’ai regardé la finale, mais j’ai éteint la télé à la 94e : je n’avais pas du tout envie de voir la France célébrer sa victoire."

Courtois a par contre rouvert la télévision pour entendre l'heureuse nouvelle concernant son prix du meilleur gardien. "Quand mes potes m’ont dit que c’était moi, j’ai rallumé la télé et je suis revenu en arrière pour le revivre "en direct" ! C’est un honneur incroyable, je suis content d’avoir fait beaucoup d’arrêts pour aider l’équipe. Mais ce n’était pas le plus important, je voulais aller le plus loin possible."