Le portier des Diables rouges se présentait face à la presse au lendemain de la victoire d'Angleterre. Après lui, le sélectionneur des Diables rouges répondra aussi aux questions des journalistes. Suivez la conférence de presse en direct.

Thibaut Courtois : "Une énorme fierté de porter le brassard"

"Je suis content d'avoir gagné jeudi, je ne suis pas capable de jouer pour un nul", a déclaré le gardien à Dedovsk au lendemain de la victoire de la Belgique contre l'Angleterre (1-0) lors de son troisième et dernier match du groupe G de la Coupe du monde de football en Russie.

"On n'allait pas faire exprès de laisser un joueur aller marquer. On a fait ce qu'il fallait et on a une grande confiance en nous."

Le portier des Diables a aussi confié que c'était une énorme fierté" d'avoir évolué avec le brassard de capitaine lors de la rencontre face aux Anglais. "Depuis le début du tournoi, je me sens bien et je fais des arrêts importants, comme contre le Panama" a-t-il ajouté après une question sur ses performances.

Après sa victoire et sa première place du groupe, la Belgique affrontera le Japon lundi (20h00) à Rostov-sur-le-Don en huitièmes de finale du Mondial. "Il n'y a pas de matches faciles en Coupe du monde", a prévenu le portier de Chelsea, qui ne voit pas comme un problème le long déplacement à Rostov.

"Cela aurait été plus facile de rester à Moscou. Mais avec Chelsea, on est bien allé à Qarabag, 6h de vol, avant un match contre Liverpool le week-end..."

En cas de victoire contre les 'Blue Samurais', les Belges pourraient affronter le Brésil en quarts de finale. "Pour devenir champions du monde, il faut pouvoir battre tout le monde. L'ambition est très claire: gagner nos matches et aller le plus loin possible."

'On est ambitieux. On a de la confiance, on veut donner une bonne image. Mais si on perd contre une équipe meilleure que nous, il faudra l'accepter."

Interrogé sur les performances des autres portiers actifs en Russie, Thibaut Courtois a dit avoir apprécié les prestations du Portugais Rui Patricio, de l'Uruguayen Fernando Muslera ou encore le Mexicain Guillermo Ochoa, "toujours très bon en tournoi".

"Je comprends la déception de Mignolet"

Après que Simon Mignolet a fait de son amertume de ne pas bénéficié de la rotation, le portier numéro 1 a été interrogé sur cette sortie de son second. "Je comprends la déception de Simon Mignolet. Certains pays ont tourné, d'autres pas. C'est un choix de l'entraîneur. Je n'ai pas poussé à jouer, mais j'étais prêt à jouer."