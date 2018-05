Tout comme Eden Hazard la veille, Thibaut Courtois a parlé à la presse, quelques jours avant la finale de la FA Cup. Notre gardien numéro 1 a évoqué sa saison, l’importance de la Coupe d’Angleterre et évidemment la Coupe du Monde. Il a toutefois évité deux sujets : son avenir et l’attaque personnelle de Marc Wilmots, qui - en citant un journaliste français - prétend que le papa de Thibaut fuitait les compositions belges à la presse pendant l’Euro. "On a fait appel à des personnes qui ont pris des mesures juridiques. Je ne dois pas faire de commentaires à ce sujet."

Parlons du Mondial, alors. Vous allez en Russie pour devenir champion du monde, comme De Bruyne et Kompany ?

