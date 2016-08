Thierry Henry: "Les Diables peuvent écrire l’histoire"

Football

Plus qu’un autre, son visage est attendu sur la photo officielle des Diables nouvelle version mise en boîte ce lundi.

À Neerpede, Thierry Henry participera en fin d’après-midi à son premier entraînement dans sa nouvelle fonction. Depuis vendredi et l’annonce de son arrivée dans le staff de Roberto Martinez, le Français était resté muet, un petit tweet excepté. Le nouveau T3 avait en effet réservé sa première réaction à son principal employeur, Skysports, où il officie en tant que consultant. Et, comme à chacune de ses interventions, le consultant vedette de la chaîne avait des choses à dire.

Sur son cas personnel et son ambition, Thierry Henry s’est montré très clair : "Il faut commencer par le commencement. Être capable de faire parti du staff de la Belgique et travailler avec Roberto Martinez qui a beaucoup d’expérience, ce sera la clef pour moi. Ce qui sera aussi important, c’est de profiter de cette chance de travailler avec ces joueurs-là. Je les voyais comme un supporter et maintenant je vais travailler avec eux et Roberto."

Les nombreux Diables qui idolâtraient l’ancien attaquant d’Arsenal apprécieront.

Méfiant à l’idée de débuter la campagne à Chypre ("Tout le monde pense que ce sera facile mais c’est un endroit extrêmement difficile pour commencer"), le Français est déjà dans sa mission quand il met l’accent sur l’état d’esprit que ses hommes devront afficher.

"C’est un défi excitant mais l’une des choses sur lesquelles nous allons devoir travailler, c’est la mentalité de l’équipe pour être sûr qu’elle devienne une grande équipe. Cette équipe peut écrire l’histoire. C’est juste une question de confiance en soi", a-t-il indiqué.

Relancer sur les ambitions que peuvent nourrir Eden Hazard et consort, Henry ne s’interdit rien et il y a quelque chose de savoureux à le voir employer la première personne du pluriel lorsqu’il parle des Diables. "On verra jusqu’où on peut aller. Mais si nous travaillons bien et que nous adaptons la bonne manière de faire, pourquoi pas ? Le talent qu’il y a est effrayant", a-t-il rappelé avant de convoquer son propre exemple.

"J’ai grandi au sein d’une génération qui devait croire en elle. Nous avions raté les Coupes du Monde 1990 et 1994 et nous étions considérés en France comme une équipe avec de bons joueurs mais incapable de gagner. Il faut donc réussir à comprendre qu’on peut le faire. Croire en soi est très important. Nous avons tous à quel point il est difficile de faire d’une équipe un collectif mais c’est le but."

Et pour ce faire, Henry a identifié les ingrédients : "Il faut de la confiance, de la qualité, un schéma de jeu, un cap à suivre, une philosophie, une identité mais aussi des joueurs incroyables. Maintenant, ils doivent comprendre ce qui est en jeu et être certain qu’ils peuvent écrire l’histoire."

Lui est en tout cas déterminé à le faire. Preuve qu’un nouveau chapitre débute ce lundi.