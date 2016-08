Thierry Henry rejoint le staff des Diables rouges ; Defour et Thorgan Hazard sélectionnés

Football

L’Espagnol a dévoilé sa première sélection pour affronter l'Espagne (match amical, jeudi 1er septembre) et se déplacer à Chypre (match de qualification pour le Mondial 2018, le 6 septembre).





Roberto Martinez a brassé large (25 joueurs) pour sa première sélection. L'idée étant logiquement de voir un maximum de joueurs à l'oeuvre. Il n'y a aucune véritable surprise dans cette sélection puisque le retour de Steven Defour était attendu. Kevin Mirallas est également présent malgré ses antécédents difficiles avec le sélectionneur, du côté d'Everton.



Chez les gardiens, on notera l'arrivée de Matz Sels au détriment de Jean-François Gillet. En défense, Christian Kabasele est retenu malgré son manque de temps de jeu. Au milieu de terrain, Steven Defour a été préféré à Sven Kums. Quant à l'attaque, Thorgan Hazard fait son retour au nom d'une forme étincelante et Laurent Depoitre est pour l'instant écarté au profit de Lukaku, Origi, Batshuayi et Benteke.



Gardiens : Courtois, Mignolet, Sels

Défenseurs : Alderweireld, Kabasele, Lombaerts, Jordan Lukaku, Meunier, Vermaelen, Vertonghen

Milieux : De Bruyne, Defour, Dembele, Fellaini, Nainggolan, Witsel

Attaquants : Batshuayi, Benteke, Carrasco, E. Hazard, T. Hazard, R. Lukaku, Mertens, Mirallas, Origi

Martinez: "Thierry Henry connaît cette situation"

La première question de la conférence de presse de Roberto Martinez portait évidemment sur son staff et l'arrivée de Thierry Henry comme T3 (Graeme Jones sera le T2): "Je suis très content que la Fédération ait débloqué des moyens pour constituer ce staff", a annoncé tout de go le nouveau sélectionneur des Diables rouges. "Thierry Henry est déjà passé par le moment où il faut changer les mentalités afin de gagner quelque chose." A propos des deux entraîneurs de gardien (Erwin Lemmens et Inaki Bergara), Roberto Martinez a expliqué ceci: "Nous avons trois excellents gardiens et c'est important de leur accorder un maximum d'attention".Concernant sa sélection, le coach a également précisé qu'il comptait sur un groupe de 40 ou 50 joueurs et que les absents de la sélection sont également très importants. "Je suis très intéressé par la mentalité de groupe. Cette campagne de qualification sera un nouveau départ et je suis très excité de travailler avec ce groupe".





Revivez la conférence de presse :











La sélection de Johan Walem chez les Espoirs

Revenu à la tête de l'équipe nationale Espoirs, Johan Walem a dévoilé vendredi sa sélection de 21 joueurs en vue des deux rencontres de qualifications pour l'Euro U21, qui se déroulera en juin 2017 en Pologne. Les Diablotins se déplaceront d'abord à Malte le 2 septembre prochain avant de recevoir la Tchéquie à Louvain le 6 septembre. La Belgique est pour l'instant 3e du groupe 1 avec 12 points mais compte une rencontre de moins que la Tchéquie (17 pts) et le Monténégro (12 pts).

La sélection:

Gardiens (3): Merveille Goblet (Waasland-Beveren), Guillaume Hubert (Standard de Liège), Davy Roef (RSC Anderlecht).

Défenseurs (6): Timothy Castagne (KRC Genk), Corentin Fiore (Standard de Liège), Jason Denayer (Manchester City/Ang), Thomas Foket (La Gantoise), Bjorn Engels (Club de Bruges), Michaël Heylen (RSC Anderlecht).

Milieux (6): Julien De Sart (Middlesbrough FC/Ang), Charly Musonda (Real Betis Balompié/Esp), Leander Dendoncker (RSC Anderlecht), Dennis Praet/UC Sampdoria/Ita), Joris Kayembe (FC Porto/Por), Youri Tielemans (RSC Anderlecht).

Attaquants (6): Zakaria Bakkali (FC Valence/Esp), Obbi Oularé (SV Zulte Waregem), Théo Bongonda (Celta Vigo/Esp), Benito Raman (Standard de Liège), Nany Landry Dimata (KV Ostende), Siebe Schrijvers (Waasland-Beveren).