Thorgan Hazard respire la forme ces derniers temps du côté de Gladbach. Encore décisif ce week-end face à Hanovre, avec une superbe frappe enroulée et un assist, l'ancien joueur de Zulte Waregem est un des grands artisans du très bon début de saison des Fohlen (8 victoires en 12 rencontres et une deuxième place, 4 points derrière le Borussia Dortmund).

Le petit frère d'Eden Hazard est non seulement le joueur le plus décisif de son équipe (8 buts et 5 assists, rien qu'en championnat), mais aussi le 2e de la Bundesliga, derrière le buteur français de Francfort Sébastien Haller (9 buts et 6 assists).

Mais là où les performances du joueur de 25 ans sont encore plus impressionnantes, c'est au niveau européen.

Il se place en effet à la 8e place des joueurs les plus décisifs des cinq grands championnats européens (France, Angleterre, Allemagne, Espagne et Italie).

En étant impliqué dans 13 buts (sur 30 en championnat) de son équipe, Thorgan se place dans un top 10 européen très relevé, aux côtés de Mbappé (1er, avec 11 buts et 5 passes décisives en 9 matchs), Neymar (10 buts et 6 passes en 11 matchs), Messi (9 buts et 6 assists en 11 rencontres), Haller (9 buts et 6 assists en 12 rencontres), Sterling (7 buts et 6 assists en 11 matchs), Cristiano Ronaldo (9 buts et 6 assists en 13 matchs), à égalité avec le Lillois Pépé, mais qui compte un but de moins que le Portugais (8 buts et 7 passes décisives en 13 rencontres), Thauvin (10 buts et 3 assists en 13 matchs). Luis Suarez clôt le Top 10, avec 9 buts et 4 passes décivises au compteur, en 13 rencontres.

Ses belles performances ne sont pas passées inaperçues aux yeux de Roberto Martinez, qui lui accorde de plus en plus de temps de jeu en sélection nationale. Tout récemment, le doublé de Thorgan était la seule éclaircie lors de la déroute des Diables en Suisse.