Roberto Martinez a officialisé une liste de 24 joueurs pour le Mondial. 22 joueurs sont certains de leur place tandis que Vincent Kompany et Laurent Ciman, en fonction de la blessure du premier nommé, se disputent la 23e. Sels, Kabasele, J. Lukaku et Benteke sont évincés.



Voici les premières explications de Roberto Martinez suite à cette sélection: "C'est très difficile de tirer des conclusions avec le premier scanner passé par Vincent. On verra au cours des prochains jours, en fonction du prochain scan et des sensations du joueur. J'ai confiance dans notre staff médical, on va faire le maximum pour que Vincent soit présent". Et de reprendre: "C'est très clair pour nous: s'il n'est pas fit, il ne viendra pas au Mondial et Laurent Ciman le remplacera. Mais son état d'esprit est un exemple pour tout le groupe et nos joueurs."



Concernant la non sélection de Benteke et Jordan Lukaku: "Non, je n'ai pas écarté Christian car j'avais besoin d'un défenseur en plus. Je lui ai expliqué ma décision. J'étais très content de son comportement durant les derniers entraînements et face au Portugal mais pour l'équilibre du groupe, j'ai préféré Januzaj à Benteke. Nous avons déjà deux numéros 9 et j'ai confiance en Lukaku et Batshuayi pour remplir ce rôle. Concernant Jordan, sa blessure est la raison de son absence."



Quant aux sélections Januzaj et Tielemans, le coach les explique comme ceci: "Adnan a montré de la maturité ces derniers jours, il a aussi montré ce qu'il pouvait nous apporter dans la deuxième mi-temps face au Portugal, notamment dans les un contre un. J'attends beaucoup de lui ! De son côté, Tielemans est le futur de notre sélection, et au vu de ce qu'il m'a montré au cours des premiers jours d'entrainement, il est prêt pour cette Coupe du monde."



