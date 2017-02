Anderlecht a obtenu une précieuse victoire à Ostende, 1-4, dimanche, lors de la 27e journée de la Jupiler Pro League.

L'homme du match est Youri Tielemans, auteur de deux magnifiques buts en seconde période (67e et 69e). Hanni (3e) et Teodorczyk (90e+1) ont marqué les autres buts bruxellois. Dimata avait provisoirement remis les deux équipes à égalité (24e, sur penalty).

Anderlecht a trouvé l'ouverture dès la 2e minute. Lancé en profondeur, Chipciu évitait le hors-jeu et filait vers Dutoit. Il servait Hanni, qui n'avait qu'à pousser le ballon dans le but.

Ostende réagissait par l'entremise de Dimata, dont les tirs passaient à côté (9e et 16e). Dimata trouvait finalement l'égalisation sur penalty, sifflé pour une main d'Hanni (24e).

Le score restait de parité jusqu'à la pause, malgré des tentatives de Bruno (30e), Dimata (32e) et Hanni (45e).

Youri Tielemans rompait l'équilibre en seconde période. A la 67e minute, le médian récupérait un centre d'Acheampong et envoyait le ballon dans la lucarne d'une frappe enroulée du droit. Deux minutes plus tard, Tielemans avançait dans l'axe. Arrivé aux 20 mètres, il armait une frappe, du gauche cette fois. Le résultat était le même, le ballon terminait sa course au fond des filets ostendais (1-3, 69e). Teodorczyk imitait son équipier en fin de match. Le Polonais marquait d'une reprise du gauche de l'entrée du rectangle (1-4, 90e+1).

Ce succès permet à Anderlecht de rester à égalité avec le Club Bruges (55 points), à trois journées de la fin de la saison régulière.

Ostende, 45 points, est quatrième. Dans la course aux playoffs I, les Côtiers doivent continuer à regarder derrière eux: à 20h, Charleroi, 6e avec 43 points, se rendra à Genk (7e, 41 points). La Gantoise, 8e avec 41 points, n'est pas loin.

Les supporters Mauves ont rejoint le stade 10 minutes plus tard

Malgré deux bons résultats de rang face à Zulte Waregem et au Zenit, les clubs de supporters d’Anderlecht ont réalisé une action lors du déplacement à Ostende de ce dimanche.

Les fans veulent ainsi protester contre les décisions de la direction.

Ils sont arrivés avec une dizaine de minutes de retard dans le stade et ne portent aucun vêtement aux couleurs du club. Le noir est de rigueur et tous les fans faisant le déplacement doivent s’y astreindre.

Anderlecht est au courant que l’action aura lieu et n’est pas vraiment ravi.





