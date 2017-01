Le Standard n’avait pas encore posé le pied sur le sol espagnol que le calme relatif d’un mois de janvier était mis à mal. En brossant le stage hivernal, Adrien Trebel a brûlé ses dernières cartouches en bord de Meuse et devrait quitter le club avant la fermeture du marché.

Que s’est-il passé ?

Samedi, l’ensemble des joueurs était attendu à midi à l’Académie Robert Louis-Dreyfus pour prendre la direction de l’aéroport d’Eindhoven. Le voyage a duré un petit peu plus longtemps que prévu à cause de conditions de circulation particulièrement difficiles mais il a surtout permis de constater que le médian français n’avait pas accompagné le reste de la délégation.

"Le joueur et son entourage sont vexés par la décision de notre direction de refuser une offre soumise, ce vendredi, par La Gantoise. Nous avons estimé que cette proposition était insuffisante, tout simplement", expliquait Olivier Renard.

À ce moment, il restait encore trois heures au Français pour changer d’avis et retrouver ses équipiers mais il était bien clair que cela n’allait pas arriver. Ce qui s’est vérifié.

Quelle est la situation ?

Le joueur n’a donc pas accompagné le reste du groupe lors du stage hivernal. En ce moment, il s’entretient physiquement de son côté et attend que la situation se dénoue. "Pour moi, ce n’est pas la meilleure façon de forcer un transfert", poursuivait le directeur sportif.

Sauf retournement de situation incroyable, il ne devrait donc pas prendre la direction du sud de l’Espagne dans les prochains jours et espère que ce bras de fer lui permettra d’obtenir un bon de sortie qu’il attend depuis un petit temps désormais.

Pourquoi agit-il ainsi ?

Cela fait désormais quelques mois qu’Adrien Trebel ne cache plus ses envies d’ailleurs. Lors d’une récente sortie médiatique, il avait, une nouvelle fois, expliqué que Roland Duchâtelet lui avait promis un départ sans difficulté au bout de deux saisons, un cap qui a été franchi l’été dernier.

"Bruno Venanzi m’a dit qu’il voulait me garder une saison de plus. Mais dans le même temps, il m’a communiqué le prix pour lequel je pourrais partir. Ce montant, on le lui a ramené, avec mon agent. Et il l’a refusé. Donc, je suis resté. Aucun souci. Si on écoute son protocole, il doit me vendre à la fin de la saison", disait-il, en décembre dernier, à nos confrères de Sport/Foot Magazine.

Ces propos tranchent, tout de même, avec l’attitude que doit tenir un capitaine. C’est cet état d’esprit, combiné à son absence lors du repas de Noël des joueurs, qui a poussé le club à lui retirer le brassard au profit d’Alexander Scholz. Cette décision, il a eu beaucoup de mal à l’accepter, comme en témoigne la joie exprimée après le but inscrit à Saint-Trond. Le problème, c’est que ce caractère passe de plus en plus mal dans le vestiaire, voire au club. À tel point qu’un départ serait pratiquement perçu comme un soulagement.

Quel est son avenir ?

La seule réponse connue à l’heure actuelle est : pas au Standard. Aujourd’hui, il apparaît inconcevable qu’il puisse reprendre sa place dans le vestiaire et sur le terrain après un tel épisode. Les dirigeants vont donc être contraints de céder à sa demande… si une offre convenable se profile. Il est évident qu’ils n’ont plus aucune intention de faciliter la vie d’un élément qui perturbe une préparation hivernale particulièrement importante pour la suite de la saison.

La Gantoise aimerait l’attirer car Hein Vanhaezebrouck voit en lui le successeur idéal de Sven Kums. Michel Louwagie, le directeur général flandrien, a expliqué "avoir déjà soumis quatre offres" au Standard , dont une dernière estimée, selon nos informations, à deux millions d’euros. Un montant bien insuffisant, d’autant qu’il renforcerait un candidat direct au Top 6. Le dirigeant gantois argue également que le joueur "lui a été proposé par le Standard" et qu’il en "a la preuve". Une vérité somme toute relative car c’est bien l’entourage du joueur qui aurait entamé les premières démarches.

Un transfert à La Gantoise semble donc exclu. Contrairement à des pistes qui se seraient réveillées dans des pays nettement plus éloignés (Chine, Émirats Arabes Unis).