Dalian Yifang, le club de Yannick Carrasco en Chinese Super League, a enregistré samedi sa première victoire de la saison lors de la 9e journée de championnat.

Le promu s'est imposé 3-0 contre le Guangzhou Evergrande, champion en titre.

Yannick Carrasco s'est illustré en inscrivant un penalty mais aussi en réalisant un enchaînement technique ahurissant sur l'un des buts des siens. Le Diable rouge, désaxé, est en effet parvenu à se jouer de toute la défense pour finalement se rapprocher du but et armer. L'action finira par un but pour le Dalian Yifang.

L'exploit de YFC est à découvrir dans la vidéo ci-dessus.