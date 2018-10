Un hélicoptère s'est écrasé à l'extérieur du stade King Power du club de football anglais Leicester City, juste après le match du club contre West Ham United, rapportent samedi soir les médias anglais.

Il transportait peut-être Vichai Srivaddhanaprabha, propriétaire du club mais également d'OH Leuven. L'identité exacte des passagers n'est pas encore connue et on ignore s'il y a des survivants, indique The Guardian. L'incident s'est produit environ une heure après le coup de sifflet final. Des témoins ont rapporté que l'hélicoptère s'était écrasé peu après son décollage. Les services de secours interviennent sur les lieux pour faire face à l'énorme incendie qui a découlé de ce crash.

La police du comté de Leicester a expliqué que "nous faisons face à un incident dans les environs du stade King Power. Les services d'urgence interviennent".