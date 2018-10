Même si Mogi Bayat n’est pas aimé par la plupart de ses collègues, la loi du silence est sacrée dans le monde des agents. Et ceux qui parlent, le font en off.

Sauf Jacques Lichtenstein, un des plus anciens dans le métier (il a commencé en 1992). "Peur de parler ? De qui aurais-je peur ?", dit Lichtenstein, patron de la boîte Eleven Management. "Mon père ayant combattu pour l’armée israélienne en temps de guerre, il en faut plus que ce genre de personnage pour me faire peur."