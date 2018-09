Eden Hazard et Chelsea se déplacent à West Ham ce dimanche à 14h30. C'est l'occasion pour les Blues de recoller en tête du classement et pour Eden Hazard d'encore se mettre en évidence.

Le capitaine des Diables réussit un début de saison canon avec Chelsea. Tout Londres est sous le charme du N.10 de Chelsea. Y compris Cesar Azpilicueta.

"Je connais Eden, nous sommes venus ici ensemble et j’ai joué contre lui en France. Je le vois jouer depuis longtemps mais, oui, je suis sûr qu’il peut être le meilleur. Il a cette qualité pour éliminer les défenseurs. C’est incroyable. Et cette saison, il marque davantage de buts et délivre plus de passes décisives. Avant, il jouait très bien, mais n’était peut-être pas assez égoïste. Messi et Cristiano Ronaldo, ils marquent 50 buts par an, mais c’est très difficile ici en Angleterre. S’il se montre plus agressif dans la surface, en marquant des buts et en faisant des passes décisives, il sera au sommet. Tout semble plus facile avec lui. Eden a toutes les qualités pour être le meilleur joueur du monde. Il est le meilleur joueur de l’équipe, mais il respecte aussi tout le monde, c’est une personne normale. Tout le monde l’aime au club", a-t-il expliqué lors d'une interview accordée au Daily Mail.

Hazard a mis 5 buts et réalisé deux passes décisives en 5 rencontres de championnat.