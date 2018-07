Le " Je l'ai dit, bordel " de Philippe Albert lors du troisième but libérateur de Chadli à 15 secondes de la fin du temps réglementaire face au Japon restera désormais dans les annales du commentaire footballistique. Rodrigo Beenkens, figure de proue de la rédaction des Sports de la RTBF et Philippe Albert, ancien Diable rouge et consultant pour la chaîne publique, ont eu beaucoup de mal à se contenir face au match ô combien stressant face aux Japonais. Comme le reste de la Belgique, il faut bien l'avouer.



Seuls les Belges comprendront cette angoisse insoutenable lorsque la Belgique est menée 2-0 par les Samouraïs Bleus. Mais le journaliste d'Europe 1, lui, a bien rigolé lorsqu'il a été témoin des commentaires du journaliste et de son consultant au moment où les Diables reviennent dans le match. Il n'a donc pas hésité à reprendre plusieurs phrases prononcées par Rodrigo Beenkens et Philippe Albert pour en faire une chronique humoristique à la radio, ce mardi matin.