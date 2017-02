Mouscron a largement dominé ce début de rencontre. Après un premier quart d'heure très engagé physiquement, les Hurlus sont devenus concrets lors du deuxième quart d'heure. Matérialisation de ce constat avec le but de Kabasele à la 25e minute. En fin de mi-temps, les Mouscronnois se sont ensuite mis à reculer, et Waasland-Beveren est rentré dans le rectangle de Mouscron. D'abord, une première alerte via une tête dangereuse de Gano puis quelques minutes plus tard, via une pénalty concédé par Arslanagic. C'est Camacho lui-même, qui égalise. 1-1.





Les compositions

Mouscron : Delac, Huyghebaert, Peyre, Arslanagic, Vojvoda, Hubert, Tirpan, Trezeguet, Markovic, Kabasele, Diedhiou.

Banc : Manea, Mohamed, Miya, Stojanovic, Nkaka, Defourny, Simic.





Waasland-Beveren : Goblet, Demir, Camacho, Buatu, Jans, Marquet, Myny, Cools, Langil, Gano, Cerigioni.

Banc: Janssens, De Schutter, Moren, Caufriez, Ampomah, Boljevic.





Suivez le match en direct commenté