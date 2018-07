Enfin, devant le monde entier, nous avons l’occasion de donner une (gentille) leçon à la France, ce grand frère un peu trop fier et bien trop arrogant. Enfin, nous avons la possibilité de rabattre le caquet de ces voisins qui, trop sûrs d’eux, ont détruit la Grand-Place de Bruxelles au XVIIe siècle, et englouti nos GB dans leurs Carrefour au XXe. Et cela, sans toujours connaître et reconnaître nos spécificités.

En substance, voici comment Vincent Yzerbyt, psychologue, spécialiste des relations intergroupes et des émotions sociales, éclaire le match si particulier de ce mardi entre la Belgique et la France. Interview.