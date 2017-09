L'association Kick It Out, qui lutte contre les discriminations dans le football, a demandé à Manchester United d'agir contre un chant des supporters pour Romelu Lukaku jugé raciste, ont rapporté différents médias anglais mardi.

Une des chansons chantées par les supporters en hommage à Lukaku fait référence à la taille du pénis du Diable Rouge. L'association juge les paroles "offensantes et discriminatoires". L'association est au courant de l'existence d'une vidéo montrant les supporters chanter "des chants présumés racistes" lors du match de Manchester United contre Bâle en Ligue des Champions le 12 septembre. Lukaku avait marqué.

"Les stéréotypes racistes ne sont jamais acceptables, indépendamment de toute intention de montrer son soutien à un joueur", a indiqué Kick It Out. "Nous avons contacté Manchester United à propos de ce problème et nous travaillons en étroite collaboration avec eux et avec la Football Association afin de nous assurer qu'il soit rapidement abordé", a déclaré un porte-parole de Kick It Out. "Si nous recevons des rapports relatifs au chant discriminatoire, ils seront transmis à notre conseil de direction et les auteurs peuvent s'attendre à être punis."

Le Diable Rouge a rejoint Manchester United cet été en provenance d'Everton.