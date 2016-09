Une défense à trois: la surprise de Martinez à Chypre?

Football

Roberto Martinez ne donnera son équipe aux joueurs que dans la journée de ce mardi. Mais d’après nos confrères de la Dernière Heure et les entraînements que l’on a vus, il songe sérieusement à un système à trois défenseurs, en 3-4-2-1. Une option que Wilmots n’avait jamais tentée dès le début d’un match. "Je n’aime pas parler de système rigide" , explique Martinez. "Ce qui compte pour moi, c’est la vitesse à laquelle on récupère la balle et comment on se met en bonne position pour être dangereux. On est content des entraînements car les joueurs apprennent vite."

Derrière Romelu Lukaku, on devrait donc retrouver Hazard et De Bruyne. "Eden doit avoir plus la balle", explique le sélectionneur. "On doit donc être moins prévisible dans la façon de lui transmettre. Si nos joueurs clés comme Kevin et Eden ont de l’espace, c’est là que nous serons au mieux !"