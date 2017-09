Entraîneurs libres

De Boer, Puel et Garde sont aussi disponibles.

Dans deux semaines, Anderlecht pourrait être contraint de chercher un nouvel entraîneur si Nicolas Frutos ne donne pas entière satisfaction et si La Gantoise ne libère pas Hein Vanhaezebrouck. Des techniciens libres, il y en a beaucoup sur le marché, même si tous ne sont pas accessibles. Luis Enrique et Thomas Tuchel ne devraient pas être charmés par les arguments de Herman Van Holsbeeck. En revanche, Frank De Boer, tout juste licencié par Crystal Palace, correspond bien à ce que recherche la maison anderlechtoise, c’est-à-dire un coach réputé, habitué à la pression et adepte d’un jeu de qualité. Frankie Vercauteren est également une piste séduisante dans la mesure où il connaît parfaitement la maison et a déjà démontré ses capacités à mener un vestiaire.

Dans le marché belge, Michel Preud’homme est pratiquement une garantie de résultats mais le Liégeois profite de quelques mois de vacances avant de reprendre le chemin du boulot. De l’autre côté de la frontière, plusieurs coachs français font bonne figure. À commencer par Claude Puel, qui a démontré à Nice et Southampton sa capacité à obtenir des résultats sous pression. Sa capacité à lancer des jeunes est également un bel atout qu’il partage avec Rémi Garde, qui a négocié avec le Standard lors du dernier été. L’ancien entraîneur de Lyon a un profil de gentleman qui correspond bien aux valeurs anderlechtoises.