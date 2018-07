La porte ou le dernier carré, des rêves plein la tête: l'équipe de France affronte la solide sélection uruguayenne vendredi à Nijni Novgorod (16h00 françaises) en quarts de finale du Mondial-2018, pour regoûter aux vertiges des sommets en Coupe du monde.

Atteindre les demi-finales, c'est l'objectif assigné depuis des mois par la Fédération française aux hommes de Didier Deschamps, finalistes de l'Euro-2016.

Les Bleus feraient mieux qu'au Mondial-2014, où ils avaient été stoppés en quarts par l'Allemagne (1-0), et toucheraient du bout des doigts leur rêve de deuxième étoile mondiale, vingt ans après le sacre des glorieux aînés de 1998, dont l'actuel sélectionneur Deschamps...

Après un premier tour bien géré mais ennuyant dans le jeu, les Français ont brillé en 8es de finale contre l'Argentine (4-3), surtout le prodige Kylian Mbappé, couvert de superlatifs depuis son doublé et sa folle chevauchée pour obtenir un penalty transformé par Antoine Griezmann.

Mais les plus expérimentés restent prudents, à l'instar du capitaine Hugo Lloris, pas franchement euphorique de nature. L'Uruguay "concède très peu de buts et d'occasions. C'est une équipe très difficile à manier et très forte en contre-attaques. Ce sera un autre profil de match que face aux Argentins", prévient le gardien aux 101 sélections.

Griezmann vs Godin

Depuis novembre, la sélection uruguayenne a encaissé... deux buts, dont un contre le Portugal en 8es de finale (2-1). La Celeste a en effet de solides garanties derrière avec sa charnière centrale Diego Godin-Jose Maria Gimenez, qui jouent ensemble à l'Atlético Madrid, le club de Griezmann.

Un avantage pour contrer l'attaquant des Bleus ? Peut-être, mais Grizou connaît lui aussi les deux compères par coeur et serait bien inspiré de les mettre à mal pour prouver qu'il est enfin complètement rentré dans sa Coupe du monde, où il a marqué à deux reprises, mais à chaque fois sur penalty.

Cette rencontre prend une saveur particulière pour le Français qui n'a cessé de côtoyer des Uruguayens tout au long de sa carrière et carbure depuis des années au maté, cette infusion très prisée en Amérique latine.

Plus que son coéquipier en club, Godin est son "grand ami", le parrain de sa fille. Mais "Godin ne sera pas plus doux, je ne pense pas. Il connaît tout de moi, je connais tout de lui, ça va se jouer à des détails, il va falloir faire attention aux coups de pied arrêtés, à leurs contre-attaques", prévient Griezmann.

Les Equipes:

Fin du suspense: Edinson Cavani ne sera pas titulaire contre la France en quarts de finale de Coupe du monde vendredi à Nijni-Novgorod. Blessé depuis le 8e de finale contre le Portugal, le buteur uruguayen débutera la rencontre sur le banc de touche. Cristhian Stuani le remplace dans le onze de base, aux côtés de Luis Suarez.

Côté français, c'est Corentin Tolisso a été choisi pour remplacer Blaise Matuidi, suspendu.