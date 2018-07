L'équipe de Didier Deschamps s'est imposée deux buts à zéro, ce vendredi, en quarts de finale de la Coupe du Monde contre l'Uruguay.

Des buts de Varane, en première mi-temps, et de Griezmann, en seconde, ont permis aux "Bleus" de progresser dans tournoi. Ils affronteront le vainqueur de la rencontre entre le Brésil et la Belgique en demi-finale.

A part une tête manquée d'Mbappé qui était tout proche du but et qui a mal ajusté sa reprise, il y a eu peu d'occasions à se mettre sous la dent en première mi-temps. Les duels sont très disputés et le jeu n'est pas très ouvert mais au final, la France a pu prendre l'avantage sur phase arrêtée.

A la 40ème minute de jeu, Raphaël Varane, le défenseur du Real Madrid s'est élevé plus haut que tout le monde pour dévier au fond des filets une phase arrêtée bien donnée.

Trois minutes plus tard, c'est Hugo Lloris qui a sauvé les siens d'une très belle parade.

En début de deuxième période, l'Uruguay doit réagir. Pourtant, ce sont les Français qui mettent la pression devant le but adverse.

A la 61ème minute, c'est même la France qui creuse l'écart. Griezmann décoche une frappe puissante depuis l'extérieur du rectangle. C'est sur Muslera mais le gardien uruguayen se troue et laisse le ballon franchir la ligne de but.

Le score n'évoluera plus. L'Uruguay, privé de Cavani, sort du tournoi alors que la France a assuré pour se qualifier pour le tour suivant.

Les compos:

Uruguay: Muslera, Caceres, gimenez, Godin, Lawalt, torreira, Nandez, Vecino, Bentancur, Suarez, Stuani.

France: Lloris, Pavard, Varane, Umtiti, Hernandez, Pogba, Kanté, Tolisso, Mbappé, Griezmann et Giroud.

SUIVEZ NOTRE DIRECT COMMENTE