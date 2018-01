Les Brugeois ont rapidement pris les Zèbres à la gorge en ce début de match. Après une grosse occasion dans les premières minutes, la domination des hommes de Leko s'est concrétisée après 11 minutes par Hans Vanaken. Onze minutes plus tard, c'était déjà 2-0 pour les Blauw en Zwart, grâce à une tête croisé de Mechele à la réception d'un corner.

À peine le temps de remettre le ballon en jeu que les Carolos revenaient directement dans la partie. Francis N'Ganga s'avance dans le camps brugeois et décoche une frappe des 30 mètres sur laquelle Hubert n'est pas exempt de tout reproche. 2-1 pour Bruges mais Charleroi relance le suspense.

Le match totalement fou se confirme peut après la demi-heure. Sur un corner, Vormer cible parfaitement la tête de Mechele qui inscrit là un doublé. Deux minutes plus tard, Charleroi semble à nouveau en avoir plein les pieds. Diaby, Vormer et Wesley, qui marque cette fois-ci, se jouent totalement de la défense Carolo, 4-1.

Aux retours des vestiaires, Charleroi aura tenu un bon quart d'heure, s'offrant même l'une ou l'autre actions intéressantes, mais un manque de précision et une solide défense brugeoise empêchent la moindre occasion réelle. Peu après l'heure de jeu, les travers de la première mi-temps refont surface. La défense carolo est aux abois, laisse les Brugeois jouer, s'acaper les ballons et même les deuxièmes ballons. Vanaken en profite à la 63e minute pour inscrire son deuxième but de la soirée, 5-1.

Les compositions d'équipes :

Club Bruges : Hubert, Poulain, Clasie, Wesley, Diaby, Limbombe, Vanaken, Cools, Denswil, Vormer, Mechele.

Charleroi : Mandanda, Marinos, Zajkov, Martos, N'Ganga, Lukebakio, Ilaimaharitra, Hendrickx, Baby, Benavente, Rezaei.

