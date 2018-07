Les Diables avaient une seule mission, ce samedi après-midi, et ils l'ont parfaitement remplie : battre l'Angleterre, terminer à la troisième place et marquer définitivement l'histoire du football belge.

Cette génération a gommé celle qui avait fait rêver l'ensemble du pays en 1986 et a, cette fois, confirmé tous les plus beaux qualificatifs qui avaient accompagné son éclosion il y a un peu plus de dix ans.