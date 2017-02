Vincent Kompany qui loupe un match sur blessure, cela tient presque du running gag . Malheureusement, la blague commence tout doucement à devenir lassante : ce samedi, le défenseur a encore dû abandonner son équipage, la faute à une carcasse qui ne veut toujours pas le laisser en paix.

À quelques jours d’un huitième de finale européen face à un Monaco on fire, la rencontre de Cup contre Huddersfield, candidat à la montée en Premier League, constituait une occasion idéale pour le Diable rouge de retrouver le terrain après avoir vu ses équipiers enchaîner trois victoires en championnat.

Mais surprise, pas de Vincent Kompany sur la feuille de match. Et pour cause, il était blessé. Une blessure légère, (r)assure-t-on du côté du club. "Il y a deux jours, Vincent a senti quelque chose à la jambe durant un entraînement, mais je ne pense pas que cela soit grave", a confirmé Señor Pep, sans toutefois donner plus de précisions sur une éventuelle période de convalescence. "Il n’était simplement pas prêt pour ce match."

Les paroles se veulent apaisantes, mais le joueur possède un tel passif en matière de blessures que la moindre petite douleur fait frissoner les Citizens quant à l’état de santé de leur capitaine.

Pourtant , on pensait Kompany rétabli de son énième bobo, une blessure aux ligaments du genou qui l’avait tenu écarté des pelouses durant plusiurs semaines. "Il est en forme", annonçait même son entraîneur, avant de le titulariser lors de la qualification de City contre Crystal Palace en Coupe d’Angleterre. Lui-même se sentait bien et tenait absolument à prouver qu’il nétait pas "fini". "C’est seulement quand on me revoit à l’entraînement qu’on réalise: ‘Il court toujours bien, il est toujours mobile et fort", disait-il récemment au site officiel de City. "Les gens ne se rendent pas compte qu’il faut se battre chaque jour quand on est blessé. Je veux revenir dans l’équipe, l’aider à être plus forte. Je veux y rester aussi longtemps que possible."

Des propos certes sincères, mais qui n’auront pas survécu à un brusque retour à la réalité. Et à l’infirmerie.

Le constat est amer pour Vince the Prince, qui reste sur un bilan aussi maigre qu’une mannequin de la Fashion Week: lors des trois derniers mois, le Belge n’a disputé que l’équivalent de 127 minutes de jeu. C’est peu, alors que les Skyblues sont engagés sur trois tableaux différents.

Et c’est inversément proportionnel au nombre de blessures subies ces dernières années par le défenseur central, qui n’a plus aligné quatre rencontres d’affilée depuis mars 2016. À cette époque, le Portugal n’était pas encore champion d’Europe, Johan Cruyff était toujours en vie et Jacqueline Galant était ministre d’État. Une éternité...