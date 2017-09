Si Anderlecht veut gagner un match en Ligue des Champions, c’est à domicile contre le Celtic qu’il faut le faire. Et donc, c’est dans ce match-ci que les joueurs peuvent gagner de l’argent.

La prime de victoire qui a été fixée par la direction en Ligue des Champions est de 40.000 euros par joueur repris sur la feuille de match. Un nul rapporte 20.000 euros.

La saison passée , les Mauves n’avaient pas mal gagné leur vie en Ligue Europa. La longue campagne leur avait rapporté 108.500 euros par joueur qui avait participé à tous les matchs. S’ils avaient éliminé Manchester United, ils auraient empoché 40.000 euros de plus.

La prime de champion était déjà très élevée. En moyenne, elle était de 140.000 euros par joueur.

Les primes pour les joueurs sont aussi importantes parce que les montants que l’UEFA verse aux participants sont de plus en plus élevés. La participation rapporte 12,7 millions, une victoire en phase de poules 1,5 million, et un nul 500.000 euros.