L'hymne officiel de la Coupe du monde en Russie a été dévoilé ce vendredi. La chanson s'intitule «Live it up» et est interprétée par Nicky Jam, en featuring avec Will Smith et Era Istrefi.

Le titre, qui succède à «We are one» de Pitbull, Jennifer Lopez et Claudia Leite, est disponible sur les plateformes de téléchargement.